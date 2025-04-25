Встреча Путина и Уиткоффа длится более двух часов

Песков: встреча Путина и Уиткоффа еще продолжается

Встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом продолжается. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Встреча началась около 14:20 мск.

Уиткофф прилетел в Москву утром 25 апреля. Проезд кортежа спецпосланника президента США по улицам столицы попал на видео.

Переговоры проходят при участии помощника главы российского государства Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Накануне журнал The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечалось, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.