СМИ сообщили о прибытии в Москву спецпосланника Трампа

Самолет, предположительно перевозивший спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, приземлился в московском аэропорту «Внуково». Об этом сообщили «Интерфаксу» в авиационных службах.

«Воздушное судно только что завершило посадку», — уточнил собеседник агентства.

Согласно данным сервиса Flightradar24, бизнес-джет Bombardier Global 7500 совершил прямой перелет из Майами. На борту, по неподтвержденной информации, мог находиться Уиткофф, однако официального комментария от властей США или России пока не поступало.

До этого сообщалось, что самолет спецпосланника Трампа пересек границу с Россией.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть свой крайний срок по урегулированию конфликта на Украине, но отказался назвать, какой именно.

Глава Белого дома также анонсировал «очень важные встречи» в ближайшие дни. По данным Bloomberg, одна из них пройдет в России. На переговорах с Путиным Уиткофф поднимет вопрос об уступках Москвы. Что США хотят от России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Марко Рубио заявил, что США показали Украине и России «финишную прямую» к миру.