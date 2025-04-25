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Премьер Таиланда госпитализирована из-за температуры

Премьер-министр Таиланда была госпитализирована с высокой температурой
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Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават была госпитализирована с высокой температурой. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь офиса главы таиландского правительства Тираю Хуангсап.

«В связи с этим график премьер-министра в Доме правительства Таиланда отложен», — сообщил Хуангсап.

В больницу таиландский премьер попала после того, как вернулась из государственного визита в соседнюю Камбоджу. На время ее отсутствия обязанности Чинават будут выполнять заместитель главы правительства и генеральный секретарь в офисе премьер-министра.

Врачи объявили, что проведут глубокое исследование здоровья премьер-министра страны, чтобы установить причину резкого ухудшения ее здоровья.

Также стало известно, что после очередной абдоминальной операции состояние здоровья экс-президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось.

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