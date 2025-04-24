Путин оценил состояние международной экономической обстановки

Международная экономическая обстановка начала усложняться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, передает пресс-служба Кремля.

«Постоянный, предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен. Он всегда в нашем поле зрения, особенно сейчас, когда международная экономическая обстановка объективно усложняется», — сказал глава государства.

Российский лидер добавил, что в настоящее время наблюдаются серьезные колебания в товарных, финансовых рынках на фоне обострения глобальной конкурентной борьбы.

Президент отметил, что ввиду этих факторов необходимо не только их отслеживать, но также прогнозировать изменения, а также использовать открывающиеся возможности для развития отечественного производства.

Также Путин призвал использовать новые возможности для торговых связей и экспорта, для укрепления отечественной экономики в целом.

Накануне министр финансов Антон Силуанов сообщил, что несмотря на все вызовы, с которыми столкнулась Россия за последние пять лет в виде эпидемий, геополитических вызовов, а также торговых конфликтов, финансовая система страны осталась здоровой, госдолг низким, а бюджет сбалансированным.

Ранее против пошлин Трампа подали иск 12 штатов США.