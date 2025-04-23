Эксперт объяснил, на кого рассчитаны заявления США о выходе из переговоров

Заявления США о возможном выходе из переговоров рассчитаны в большей степени на Киев — и, в частности, на украинского лидера Владимира Зеленского, чье нахождение у власти во многом зависит от покровительства Вашингтона. Такое мнение высказал эксперт Российского совета по международным делам, консультант ПИР-Центра Леонид Цуканов. Его слова цитирует kp.ru.

«Несмотря на попытки играть многовекторно и поддерживать связи со странами ЕС, Зеленский остается в большей степени американской креатурой. Европа делает ставки на другие фигуры — будь то Залужный (Великобритания), Арахамия (Франция/Великобритания) или Кличко с Тимошенко (Германия/Франция)», — указал политолог.

Он добавил, что Белый дом пытается взять Киев «на испуг» угрозами, что тот останется с Россией один на один.

23 апреля американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что США откажутся от посредничества в переговорах между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа на свои предложения. В Кремле заявление политика поприветствовали и отметили, что не воспринимают его слова как ультиматум. Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом анонсировал новый раунд российско-американских переговоров по урегулированию конфликта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленскому предрекли ухудшение условий соглашения по Украине.