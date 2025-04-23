Слуцкий резко отреагировал на недопуск посла РФ в ФРГ на церемонию ко Дню Победы

То, что российского посла в Германии Сергея Нечаева, не допустили на мероприятие в Бранденбурге в честь 80-летия Победы, — это недостойный поступок со стороны немецких властей. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Сергей Юрьевич Нечаев — высочайший профессионал, наш друг и вообще большой молодец. Это совершенно непозволительно, совершенно вывихнуто и недостойно. Больше ничего не добавишь», — подчеркнул Слуцкий.

До этого угрозы со стороны правительства германского Бранденбурга прокомментировал сам Нечаев. Он заявил, что российским дипломатам не нужно специальное приглашение, чтобы почтить память советских освободителей.

В начале апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что выдворение русских и белорусов с памятных мероприятий в ФРГ, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, нельзя назвать иначе как «Триумфом воли» главы МИД Германии Анналены Бербок.

Ранее в МИД РФ обвинили Германию в русофобии.