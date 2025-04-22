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МИД Израиля удалил соболезнования о смерти папы Римского

МИД Израиля удалил соболезнования о смерти папы Римского сразу после публикации
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Alessandro Bianchi/Reuters

Министерство иностранных дел Израиля удалило из своих официальных аккаунтов в соцсетях посты с соболезнованиями по поводу смерти папы Римского Франциска. Внешнеполитическое ведомство еврейского государства сделало это почти сразу после публикации, сообщает газета The Jerusalem Post.

В соответствующих публикациях был следующий текст: «Покойся с миром, папа Франциск. Пусть его память будет благословенна». Посты сопровождались фотографией, на которой запечатлен момент, когда понтифик молился у Стены плача в Иерусалиме.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем. Понтифик скончался от инсульта, вызвавшего кому и остановку сердца.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принес соболезнования камерленго Римско-католической церкви, кардиналу Кевину Фарреллу в связи с кончиной папы Римского. Глава РПЦ отметил, что именно благодаря понтифику в 2016 году состоялась первая в истории встреча предстоятелей православной и католической церквей.

Ранее стали известны подробности последних часов жизни папы Римского.

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