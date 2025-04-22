Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде резко раскритиковали главу МИД Украины из-за переговоров с США

Гончаренко: глава МИД Украины уже месяц не сообщал о ходе переговоров с США
close
Pavlo Bahmut/Global Look Press

Глава МИД Украины Андрей Сибига в течение месяца не появляется в Раде с докладом о ходе переговоров с Вашингтоном. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«А Сибигу мы так и не дождались через месяц в Раде, чтобы он нам сообщил хоть какие-то подробности (переговоров с США. – прим. ред.)», — подчеркнул он.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что встреча представителей стран Европы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию состоится в Лондоне 23 апреля.

Агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник заявляло, что украинскую делегацию возглавит руководитель офиса президента Андрей Ермак. Также в ее состав войдут министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Ранее в Раде ответили на слухи о готовности США признать новые территории и Крым российскими.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами