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В Донбассе и Новороссии образуют семь избирательных округов

В регионах Донбасса и Новороссии намерены образовать семь избирательных округов
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Игорь Маслов/РИА «Новости»

Центризбирком России подготовит новую схему одномандатных избирательных округов для Госдумы, и представить ее планируется в конце мая. Об этом сообщили ТАСС источники в комиссии.

По словам одного из собеседников, в соответствии с обновленной схемой будет создано семь округов в четырех регионах Донбасса и Новороссии.

«Новая схема одномандатных округов будет представлена в Госдуму в конце мая», — отметил источник.

На одном из заседаний в феврале Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии РФ, представила предварительные данные о количестве избирательных округов в стране, рассчитанные на основе численности избирателей по состоянию на 1 января 2025 года.

В прошлом году глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в России будет создан новый федеральный округ, состоящий из четырех новых регионов и Крыма.

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области вошли в состав России после референдумов в сентябре 2022 года.

Ранее Путин заявил, что Киев «тырил» деньги из новых регионов РФ.

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