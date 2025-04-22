В МИД России рассказали о борьбе с искажением исторической памяти

Министерство иностранных дел Российской Федерации в круглосуточном режиме ведет борьбу с искажением исторической памяти, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания Центра патриотического воспитания МИД РФ «80 лет Великой Победе: помним, гордимся, сохраним» Захарова подчеркнула, что продвижение исторической правды и развенчивание мифов, искажений ведется непрерывно, теперь уже в 24-часовом режиме на всех уровнях.

Официальный представитель отметила, что в этой работе участвуют все в ведомстве, включая его главу Сергея Лаврова, а также центральный аппарат МИД и подведомственные учреждения. Захарова подчеркнула, что особое внимание уделяется распространению за рубежом правды о роли и месте России в мировой истории, а также борьбе с фейками и ложью.

22 марта Захарова назвала кощунственными слова посла Канады после посещения Пискаревского кладбища в Петербурге.

Ранее в Китае назвали сохранение правды о Второй мировой войне важной задачей.