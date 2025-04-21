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Американские чиновники по ошибке получили доступ к закрытым файлам

WP: сотрудники службы США по ошибке получили доступ к закрытым файлам
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Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Управления общих служб США (GSA) случайно предоставили доступ к папке в Google Drive, содержащей потенциально конфиденциальные документы, включая поэтажные планы Белого дома, всему персоналу ведомства, который превышает 11 тысяч человек, сообщает газета Washington Post (WP).

Издание также упоминает, что первый инцидент с доступом к подобным документам произошел в 2021 году, когда один из сотрудников случайно изменил настройки доступа к файлу с планом восточного крыла Белого дома. В дополнение к поэтажным планам в папке находились и другие документы, включая информацию о планируемой взрывозащитной двери для центра для посетителей Белого дома, а также данные о банковском счете поставщика, который помогал организовать пресс-конференцию президента США Дональда Трампа. По информации газеты, сотрудники могли не только просматривать, но и редактировать содержимое как минимум 10 из 15 файлов.

«Сотрудники по невнимательности поделились папкой Google Drive, содержащей конфиденциальные документы, со всем персоналом GSA, насчитывающим более 11,2 тысячи человек», — отмечается в статье.

По данным Washington Post, IT-специалисты на прошлой неделе установили владельцев файлов и ограничили доступ к документам.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона отправлял данные об ударах в Йемене в чат с женой.

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