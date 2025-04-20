Пасхальное перемирие укрепит дипломатические позиции России, заявила РИА Новости китайская журналистка Тун Сяохуа.

«30 часов короткого перемирия не принесут украинской армии значительных преимуществ, с политической и дипломатической точки зрения, это (пасхальное перемирие. — Прим. «Газеты.Ru») более выгодно для России и укрепит её дипломатические позиции», — сказала Сяохуа.

Украинской же армии краткосрочное перемирие обеспечит удобство в выводе раненых и ослабленных подразделений, отметила журналистка. Кроме того, в некоторых местах можно будет провести ротацию, добавила она.

До этого в Минобороны России сообщили, что все группировки российских войск с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на ранее занятых позициях в зоне проведения спецоперации. При этом в военном ведомстве отметили, что украинская сторона не соблюдала режим пасхального перемирия и пыталась атаковать позиции российских военных.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских бойцов со светлым праздником Пасхи и объявил пасхальное перемирие из «гуманитарных соображений». Оно действует с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Ранее стало известно, что в России и мире говорят о пасхальном перемирии.