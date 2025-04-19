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Экс-депутат Рады рассказал, кто сорвет пасхальное перемирие

Экс-нардеп Олейник: британцы сорвут пасхальное перемирие
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Alex Babenko/AP

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что Украина не будет придерживаться перемирия из-за проблем в рядах ВСУ:

«У Зеленского по сравнению с Россией внутри армии реально нет единоначалия. Сам президент Путин и глава МИД Сергей Лавров неоднократно предупреждали, что нацистские подразделения Зеленскому не подчиняются и могут продолжать обстреливать позиции России».

Кроме того, по мнению Олейника, временное перемирие может перейти в долгосрочное, но это не нужно «хозяевам» Зеленского.

«Я предполагаю, что британцы, которые реально управляют Украиной, абсолютно не заинтересованы в этом краткосрочном перемирии, которое может перерасти в долгосрочное. Скорее всего, они спровоцируют нарушение, обвинив в этом Россию», — сказал Олейник.

19 апреля российский президент Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Москва останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Ранее Bloomberg расценил слова Зеленского о перемирии как отказ.

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Пасхальное перемирие
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