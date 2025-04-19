Возможное признание США воссоединенных территорий Донбасса и Крыма покажет здравый смысл Запада. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Россия опирается на собственную Конституцию, в которой вопрос принадлежности Крыма и новых регионов закрыт. Если бы на Западе возобладал здравый смысл, то все указанные территории были бы признаны российскими», — подчеркнул он.

18 апреля агентство Bloomberg писало, что США готовы признать Крым территорией России в рамках сделки об урегулировании украинского конфликта.

На днях специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждал «вопрос территорий». По его словам, именно это тема стала центральной на переговорах.

Ранее в Госдуме рассказали, когда Украина признает утрату своих территорий.