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Ушаков рассказал о проблемах в мирном процессе по Украине

Ушаков: антироссийский фон на Западе мешает продвигать разумные идеи по Украине
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Алексей Даничев/РИА Новости

Руководство Соединенных Штатов, в том числе президент Дональд Трамп, понимают первопричины конфликта на Украине, однако есть многолетний антироссийский фон, который мешает мирному процессу. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

«Руководство американской администрации, включая президента, они понимают первопричины конфликта, но вот такой фон создан за последние годы и даже десятилетия, антироссийский фон в той же Америке, в той же Европе», — подчеркнул он.

Этот фон, добавил Ушаков, мешает продвигать «некоторые разумные идеи», с которыми согласны в Вашингтоне.

19 апреля сообщалось, что США и европейские союзники Украины намерены в конце апреля в Лондоне определить план полного прекращения огня, впоследствии его покажут России.

Ранее Песков высказался о включении стран Европы в переговоры по Украине.

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