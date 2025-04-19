В Европе раскрыли еще одну деталь переговоров с США по Украине в Париже

Европа на встрече с представителями США по Украине в Париже убеждала США идти по пути эскалации конфликта. Об этом написал в соцсети X (бывшая Twitter) профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Марко Рубио и Стив Уиткофф приехали в Париж, чтобы убедить европейцев прекратить войну на Украине, в то время как европейцы пытались убедить США занять более агрессивную позицию и эскалировать прокси-войну», — подчеркнул он.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС, Соединенные Штаты в Париже представили своим союзникам инициативу по разрешению конфликта на Украине, которая включает в себя смягчение санкций против России.

Согласно предложению, конфликт будет заморожен с сохранением текущих линий контроля, а вопрос вступления Украины в НАТО временно снят с повестки. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности «отойти» от переговоров при отсутствии прогресса, тогда как вице-президент Джэй Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения боевых действий.

18 апреля Рубио заявил, что США могут отказаться от попыток быть посредником между Россией и Украиной для решения конфликта в течение нескольких дней, если не появятся явные возможности заключения соглашения.

Также в пятницу издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что американская делегация на парижских переговорах обозначила цель добиться полного прекращения огня на Украине в течение ближайших недель.

Ранее Дмитрий Песков высказался о включении стран Европы в переговоры по Украине.