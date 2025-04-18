Путин передал послание иранскому лидеру

Президент России Владимир Путин передал послание верховному лидеру Ирана Али Хаменеи через министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, безусловно, через министра были переданы самые добрые пожелания и субстантивные послания президента для верховного руководителя Ирана», — сказал Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Кремле.

17 апреля глава МИД Ирана прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Основной целью его визита, как сообщал сам Арагчи, является передача российскому президенту письменного послания от верховного лидера республики Али Хаменеи. Он рассказал, что оно «охватывает последние важные мировые события, события в регионе, а также вопросы двусторонних отношений».

Ранее глава МИД Ирана рассказал, что содержит послание Хаменеи Путину.