Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко осудила планы ЕС провести встречу в Киеве 9 мая

Матвиенко: ни один уважающий себя лидер не поедет на встречу ЕС в Киеве 9 мая
close
РИА Новости

Уважающий себя лидер никогда не поедет на этот шабаш, который планируют устроить в Киеве 9 мая. Об этом в интервью РИА Новости заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Это какой-то театр абсурда, и я абсолютно уверена, что ни один уважающий себя лидер суверенного государства, никакие уважаемые, разумные политики никогда не поедут на этот киевский шабаш. Это просто шабаш», — заявила она.

По словам Матвиенко, празднование Дня Победы на Красной площади является очень достойным мероприятием, участие в котором уже подтвердили многие лидеры мировых держав. Сенатор добавила, что российская сторона, как и 80 лет назад, будет праздновать общую Великую Победу.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский решил противостоять «параду Владимира Путина» в Москве на 9 мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день. На Украине призвали союзников таким образом «продемонстрировать» их общее единство. Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков раскрыл причину популярности парада Победы среди мировых лидеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами