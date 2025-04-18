Матвиенко: ни один уважающий себя лидер не поедет на встречу ЕС в Киеве 9 мая

Уважающий себя лидер никогда не поедет на этот шабаш, который планируют устроить в Киеве 9 мая. Об этом в интервью РИА Новости заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Это какой-то театр абсурда, и я абсолютно уверена, что ни один уважающий себя лидер суверенного государства, никакие уважаемые, разумные политики никогда не поедут на этот киевский шабаш. Это просто шабаш», — заявила она.

По словам Матвиенко, празднование Дня Победы на Красной площади является очень достойным мероприятием, участие в котором уже подтвердили многие лидеры мировых держав. Сенатор добавила, что российская сторона, как и 80 лет назад, будет праздновать общую Великую Победу.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский решил противостоять «параду Владимира Путина» в Москве на 9 мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день. На Украине призвали союзников таким образом «продемонстрировать» их общее единство. Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу.

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