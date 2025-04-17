Ответные меры президента РФ Владимира Путина на антироссийские санкции Канады привели к тому, что Россия стала вытеснять канадских фермеров с мирового рынка сельскохозяйственной продукции. Об этом написали журналисты китайской газеты Sohu.

По их словам, Путин выбрал «изобретательный способ для наказания Оттавы», которая поддерживает экономическую изоляцию России и регулярно вводит против нее санкционные ограничения.

В материале отмечается, что РФ использовала сельскохозяйственную сферу как инструмент геополитического давления на Канаду, после чего «западные корпорации начали искать пути к смягчению ситуации, надеясь на снисхождение Москвы, но было уже поздно».

Также обозреватели напомнили, что Канада обложила санкциями и пошлинами китайские электрокары, что вынудило Китай принять ответные меры и ввести пошлины в 100% на канадское рапсовое масло. Вместе с этим КНР заключила крупные сделки в сфере сельского хозяйства с Россией, речь идет в том числе о контрактах на выращивание сои на Дальнем Востоке. В итоге России удалось укрепить свои позиции на мировом рынке и нанести экономический удар по Канаде, добавили авторы.

В феврале Sohu писало, что экономические достижения России в условиях масштабных западных санкций являются настоящим чудом. В статье отмечается, что данные о росте ВВП России вызвали у Путина радость, которую ему трудно было сдерживать. По словам авторов, ограничения Запада в отношении российских нефти и газа не пошатнули экономику РФ, поскольку Москва сумела оперативно найти покупателей в Юго-Восточной Азии. Санкции сделали Россию лишь богаче, тогда как европейские страны обеднели, потеряв доступ к дешевым российским энергоносителям, заключили журналисты.

Ранее глава МИД Китая объяснил, почему КНР покупает газ у России.