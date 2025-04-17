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Протест адвокатов на арест Гуцул был отклонен

Апелляционная палата отклонила протест адвокатов на арест Гуцул
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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Апелляционная палата Кишинева отклонила протест адвокатов главы Гагаузии Евгении Гуцул, которые оспаривали ее содержание под домашним арестом. Об этом сказала глава автономии после заседания суда, передает ТАСС.

«Судьи отклонили ходатайство как прокуроров, так и моих защитников, поэтому еще три недели я буду ходить с этим браслетом», — сказала Гуцул.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Политику предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году. Кроме того, прозвучало обвинение в незаконном финансировании политической партии «Шор», а также в подделке документов.

Сама Гуцул не признает вину и намерена бороться за справедливость. Глава Гагаузии считает дело против нее политическим преследованием.

9 апреля суд Кишинева освободил Гуцул из СИЗО и направил под домашний арест. Адвокаты политика ищут возможность для ее возвращения к обязанностям главы Гагаузской автономии.

16 апреля в Комрате прошел масштабный митинг в поддержку Гуцул. В протестах приняли участие свыше пяти тысяч человек. Манифестанты требовали освобождения главы автономии, а также выразили свой протест против давления со стороны Кишинева на Гагаузию.

Ранее Россия осудила меры Кишинева против Гагаузии.

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