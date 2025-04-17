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Работающий с 2022 года на Украине российский депутат высказался о возвращении в РФ

Работающий с Украины забайкальский депутат Носик планирует вернуться в РФ
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутат из Забайкальского края Михаил Носик, который четыре года работает на территории Украины через VPN, сообщил о планах вернуться в Россию при первой возможности. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Александр Юнашев, продюсеру которого удалось дозвониться до парламентария.

Носик пояснил, что уехал на Украину еще до начала специальной военной операции (СВО), чтобы помочь родственникам с воспитанием внука. На данный момент депутат находится в Днепропетровской области, более точное местоположение он не захотел говорить.

Также Носик не стал отвечать на вопрос о своем отношении к СВО и к Вооруженным силам Украины. Он заявил, что за это его могут ждать последствия.

«Вы что, не понимаете, что все телодвижения, все, что вы напишете, — это чревато для меня какими-то последствиями?» — заявил парламентарий.

Носик подчеркнул, что не снимал с себя депутатских полномочий и продолжает исполнять свои обязанности.

До этого сообщалось, что депутат приехал на Украину на своей машине в 2022 году. Когда начались боевые действия он не смог покинуть страну, так как у него не было украинских документов.

Носик несколько раз обращался в МИД и вышел на российское посольство в Турции, но там ему посоветовали лишь заключить фиктивный брак. В итоге депутат четыре года работает удаленно.

Ранее в Госдуме предложили вернуть прямые всенародные выборы мэров.

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