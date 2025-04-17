Захарова оценила план Запада о размещении миротворческого контингента на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала безумным план «коалиции желающих» во главе с Францией и Британией о размещении миротворцев на Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Париж и Лондон по-прежнему не могут добиться единства поддержки безумного плана, который они продвигают по размещению на Украине, как они это сформулировали, «многонационального миротворческого контингента» в составе подразделений ряда стран — членов НАТО», — сказала дипломат на брифинге.

16 апреля посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия воспринимает разговоры о размещении миротворцев на Украине как подготовку Европы к интервенции в эту страну в целях консервации режима украинского лидера Владимира Зеленского. По словам дипломата, для России такое развитие событий неприемлемо, а гарантии безопасности Украины можно обеспечить без размещения иностранного контингента войск в стране.

11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.

Ранее Украина поделилась со странами Запада «списком желаний» по размещению миротворцев.