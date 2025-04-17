Проверки в отношении экс-главы Курской области продолжались месяцы

Оперативные мероприятия в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова продолжались несколько месяцев, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, расходование средств бюджета на строительство фортификаций в приграничье Курской области проверяли с прошлого года.

«Оперативные мероприятия по самому Смирнову шли несколько месяцев, когда появились данные о его причастности к мошеннической схеме», — сказал источник.

Он добавил, что вина бывшего главы региона подтверждается показаниями свидетелей и материалами дела.

Накануне Смирнова арестовали на два месяца. Ему и его бывшему заместителю Алексею Дедову предъявили обвинения в мошенничестве при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной. До этого их задержали в рамках уголовного дела по факту хищения средств из госбюджета в сумме более 1 млрд руб. По версии следствия, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством «Корпорации развития Курской области» похитили деньги.

Ранее стала известна судьба вызвавшей гнев жителей Курской области чиновницы.