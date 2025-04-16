В Госдуме рассказали об итогах моратория между Киевом и Москвой

Прошедшие 30 дней моратория на удары по энергетическим объектам между Киевом и Москвой показали всему миру ценность российского слова, заявил в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Мы показали, что Россия держит слово и выполняет все договоренности, которые заключаются даже с Украиной. Киеву же наплевать на все договоренности», — сказал он.

Он подчеркнул, что задуматься об итогах 30-дневного перемирия стоило бы в первую очередь странам Евросоюза.

«С ЕС Зеленский тоже якобы договаривается, они напичкали его оружием, но сами при этом хотят слегка подразделить Украину. Я не удивлюсь, если вдруг Польша захочет загрести себе часть западной Украины, а в ответ получит ракетный удар от Зеленского. Если европейцы выводы не сделают из этой ситуации по договорённости, то это будут уже их проблемы. Им не Россию надо бояться, а Украину», — добавил Колесник.

17 апреля должен завершиться 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам, который был согласован между Москвой и Киевом при посредничестве США. В Кремле пока нет окончательного решения о будущем по данной договоренности.

За прошедшие 30 дней украинские войска более 100 раз нанесли удары по российским объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее военный предрек «фаер-шоу» по всей Украине в ответ на нарушение моратория об остановке огня.