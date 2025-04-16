Фицо допустил, что направит в Киев делегацию 9 мая

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве, а если какие-то памятные мероприятия будут в этот день на Украине, то туда может быть отправлена соответствующая делегация. Об этом глава словацкого правительства заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Загребе, приводит его слова Index.hr.

«Если что-то подобное (мероприятия в честь Дня Победы — «Газета.Ru») произойдет во Львове или Киеве, наш представитель возложит венок и там. Я слишком долго в политике, чтобы кто-то мог указывать мне, что я могу делать, а что нет», — заявил Фицо.

Премьер Словакии подчеркнул, что лично не может присутствовать в двух местах одновременно, указав, что посетит Москву 9 мая. Аргументируя свое решение Фицо заявил, что Словакия знает, кто ее освободил.

«Никто не может сказать мне, что освобождение пришло с Запада, если я знаю, что оно пришло с Востока. Народы бывшего СССР внесли наибольший вклад в победу над нацизмом», — подчеркнул премьер Словакии.

Также Фицо указал, что в Нормандии он отдал дань уважения солдатам, которые отдали жизни за освобождение Европы, и что он поедет в Лондон, чтобы отдать дань уважения пилотам Королевских ВВС.

До этого сообщалось, что Фицо отказался принимать во внимание предупреждения и угрозы главы евродипломатии Кайи Каллас о недопустимости поездки на парад Победы в Москве 9 мая. Премьер Словакии напомнил, что является главой правительства суверенной страны и заявил, что никто не может давать ему подобных указаний. В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что требования Каллас следует рассматривать как неуважение к памяти о тех, кто пожертвовал собой, спасая мир от фашизма, вследствие чего ее нужно отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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