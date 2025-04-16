Названа дата второго раунда консультаций между США и Ираном

Axios: второй раунд консультаций между США и Ираном пройдет 19 апреля в Риме

Второй раунд консультаций между США и Ираном по поводу ядерной программы Тегерана планируется провести 19 апреля в Риме. Об этом cообщил журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в X.

«Второй раунд переговоров по ядерной сделке между США и Ираном в субботу в конце концов пройдет в Риме, заявили мне три источника», — написал он.

12 апреля в Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США, в ходе которых стороны обменялись мнениями через посредников. Встреча продолжалась более двух часов.

Вашингтон и Тегеран намерены встретиться вновь, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме позитивно оценили прямые переговоры США и Ирана.