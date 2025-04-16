Ключ к мирному соглашению на Украине находится в смене власти в Киеве. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа о том, что главным вопросом урегулирования является принадлежность «пяти территорий».

«Я думаю, что где-то и в этом ключ. Потому что про эти территории вообще даже не стоит упоминать, поскольку они в конституционном порядке вошли в состав Российской Федерации на основе референдумов. Но это мало. Потому что эти территории будут граничить с другими территориями Украины, на которых неонацистский режим пока у власти. Это будет постоянный источник угрозы нашей стране», — сказал Джабаров.

В связи с этим, по его словам, ключ заключается в смене власти на Украине. На территории республики должны быть проведены выборы, которые не позволят политикам вроде Владимира Зеленского и его окружения остаться у власти, сказал сенатор.

Накануне Уиткофф заявил, что ключ к заключению мирного соглашения по Украине находится в вопросе принадлежности пяти территорий, однако этим не ограничивается.

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