Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде оценили слова Уиткоффа о ключевом вопросе по конфликту на Украине

Сенатор Джабаров: ключом к соглашению по Украине является смена власти в Киеве
close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Ключ к мирному соглашению на Украине находится в смене власти в Киеве. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа о том, что главным вопросом урегулирования является принадлежность «пяти территорий».

«Я думаю, что где-то и в этом ключ. Потому что про эти территории вообще даже не стоит упоминать, поскольку они в конституционном порядке вошли в состав Российской Федерации на основе референдумов. Но это мало. Потому что эти территории будут граничить с другими территориями Украины, на которых неонацистский режим пока у власти. Это будет постоянный источник угрозы нашей стране», — сказал Джабаров.

В связи с этим, по его словам, ключ заключается в смене власти на Украине. На территории республики должны быть проведены выборы, которые не позволят политикам вроде Владимира Зеленского и его окружения остаться у власти, сказал сенатор.

Накануне Уиткофф заявил, что ключ к заключению мирного соглашения по Украине находится в вопросе принадлежности пяти территорий, однако этим не ограничивается.

Ранее в Госдуме дали совет Трампу после его слов о «дедлайне» Путину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами