Фон дер Ляйен резко высказалась о Путине

Глава ЕК фон дер Ляйен: Путин не откажется от имперских амбиций, РФ будет опасна

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Россия якобы будет действовать «экспансивно» в будущем. Ее слова приводит издание Zeit.

«Из нашего опыта общения с Путиным мы знаем: он может делать перерывы, но он не откажется от своих имперских амбиций. К сожалению, в последние годы он это доказывал снова и снова», — считает фон дер Ляйен.

По ее словам, союзникам Украины «очень важно сохранять выносливость» в борьбе с Россией. Глава ЕК утверждает, что президент России якобы рассчитывал, что поддержка Киева ослабнет, однако произошло обратное.

В том же интервью она заявила, что после возвращения в Белый дом Дональда Трампа Запад, каким его все знали, перестал существовать. При этом фон дер Ляйен отметила, что продолжает оставаться сторонником трансатлантического партнерства и верит, что дружба между США и Европой сохранится.

Ранее в США заявили, что Путин готовится к «ощутимой победе» на Украине летом.