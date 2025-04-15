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В Госдуме высказались по поводу спора Лаврова с Токаевым

Депутат ГД Чепа: право народа в территориальных вопросах главенствует
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Kaan Soyturk/Reuters

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Ридусом» прокомментировал спор между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, касаемо фразы «право на территориальную целостность».

Парламентарий подчеркнул, что попытки применить принцип верховенства права государства на территориальную целостность перед народом потерпят неудачу, поскольку «тот же крымский вопрос явно работает на нас».

«Если в конкретном случае рассматривать, допустим, Крым, то там прошел референдум, и практически все население Крыма проголосовало за отделение. <…> Вот как быть в такой ситуации? Поэтому есть право народа, он самый главный, и он определяет свое будущее», — сказал Чепа.

Депутат Госдумы Светлана Журова в свою очередь напомнила, что существует резолюция Генеральной ассамблеи ООН, которая уважает территориальную целостность всех государств, чьи правительства не нарушают принцип самоопределения.

Как заявлял Токаев, если руководствоваться лишь идеей о праве наций на самоопределение, в мире произойдет множество региональных конфликтов. При этом глава российского МИД с ним не согласился.

Лавров напомнил, что в уставе организации закреплено право народов на самоопределение. Основная мысль министра заключается в том, что право на территориальную целостность уважается у тех государств, власти которых представляют весь народ, живущий на данной территории.

Ранее Лавров обвинил Европу в желании сохранить нацистский режим на Украине.

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