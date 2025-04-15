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Украину назвали гигантской аферой Запада

Пушков: Украина стала гигантской геополитической и финансовой аферой Запада
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина превратилась в гигантскую геополитическую, финансовую, военную и экономическую аферу Запада. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Украина становится гигантской аферой Запада. Начиналась она как афера геополитическая. Тогда на ней строились карьеры. Потом стала аферой финансовой: в США до сих пор не могут найти часть денег, выделенных Киеву, а в Европе предусмотрительно и не ищут. На этом делались огромные «откаты», — отметил он.

По словам Пушкова, Украина также является и «аферой оружейной». Речь идет о том, что немалая часть оружия, переданного Киеву, обнаружилась на Ближнем Востоке и в Мексике у наркокартелей. Сенатор подчеркнул, что на этом делались и делаются состояния как на Украине, так и на Западе.

Украина окажется также «аферой экономической», добавил он. Деньги будут изыматься из бюджета и фондов ЕС и направляться на дальнейшее вооружение, отметил Пушков.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявлял, что Москва и Вашингтон ведут напряженную работу в сторону мирного урегулирования конфликта на Украине, а тем временем европейские государства продолжают работать во имя войны.

Ранее Уиткофф раскрыл ключевой вопрос по заключению мира на Украине.

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