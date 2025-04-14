Политолог назвал цель разыгранного Киевом сценария с китайскими пленными

Президент Украины Владимир Зеленский разыгрывает сценарий с пленными гражданами Китая, чтобы не допустить улучшения отношений между Россией и США. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

«У Штатов обостряются отношения с Китаем в рамках торговой войны. <...> Зеленский пытается встроиться в логику «быстрого сознания [президента США Дональда] Трампа» и показать ему, что если китайцы воюют с русскими на поле боя, значит, Россия в рамках торговой войны воюет на стороне КНР против США», — объяснил эксперт.

В апреле украинский лидер заявил о пленении двух китайцев в зоне боевых действий и утверждал, что официальный Пекин «знает», что его граждан «вербуют через TikTok».

В МИД КНР назвали эти слова «безответственными» и напомнили, что выступают за прекращение огня. В Кремле же заявили, что Зеленский «неправ», а Пекин занимает «взвешенную позицию» по конфликту на Украине.

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