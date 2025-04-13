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Песков заявил, что у Киева не складываются отношения с новой администрацией Трампа

Песков: у Киева не очень «‎клеится»‎ с Вашингтоном
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

У Киева не очень «‎клеится»‎ с Вашингтоном, поведение украинской стороны не импонирует администрации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину.

«‎Дело в том, что у киевского режима не очень-то «клеится» с Вашингтоном, не очень-то «клеятся» их дела. И мы видим, что такое отвратительное поведение представителей киевского режима не совсем импонирует нынешней администрации Трампа», — сказал Песков.

До этого представитель Кремля выразил мнение о том, что позиция Украины по ряду принципиальных вопросов очень лжива, на это обращает внимание все больше стран, в том числе европейских.

Кроме того, Песков говорил о том, что несоблюдение украинскими войсками моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры может иметь катастрофические последствия.

13 апреля министерство обороны РФ сообщило, что в течение суток украинские войска два раза нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры на российской территории.

Ранее в Госдуме оценили перспективу продления моратория на удары по энергообъектам Украины.

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