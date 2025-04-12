Лукашенко усомнился в том, что Украину примут в Евросоюз

Лукашенко: членства Украины в Евросоюзе, возможно, никогда не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тысячи людей в Европейском союзе занимаются приемом Украины в ЕС, а этого, возможно, никогда не будет. Слова политика приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что такое заявление Лукашенко сделал, общаясь с журналистами после работы на субботнике, в рамках которого посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства в Минске.

10 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соглашение с США о добыче полезных ископаемых никак не помешает вступлению Киева в Евросоюз. Он назвал «красной линией номер один» дискуссии о том, что страна не может или не должна стать членом ЕС.

9 апреля депутат Верховной рады Богдан Кицак заявил, что Украина не согласилась подписать новый проект соглашения по полезным ископаемым, предложенный США.

Ранее в офисе Зеленского призвали Европу «не бояться» назвать точную дату членства в ЕС.