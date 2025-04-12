Стала известна тема переговоров Ирана и США в Омане

МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон в Омане будут обсуждать только ядерное досье

Делегации Ирана и США на непрямых переговорах в Омане планируют обсудить только урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил глава министерства иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, его слова приводит телеканал Al Jazeera.

«Переговоры будут непрямыми и будут касаться только ядерного досье, а большинство основных вопросов прояснится в ходе консультаций», — сказал он.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Арагчи во время переговоров с оманским коллегой Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди передал ему позицию Тегерана для последующей передачи американской стороне.

До этого агентство ISNA писало, что иранская переговорная делегация направляется в столицу Омана Маскат для проведения непрямых переговоров с США.

Непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном пройдут в субботу днем. Иранскую делегацию возглавит Арагчи, а американскую — Стив Виткофф, специальный представитель США по Западной Азии.

Официальные лица Омана пока не объявили место проведения переговоров, но источники ISNA сообщили, что переговоры будут проходить в одном месте, но в разных комнатах, и, возможно, посредством письменных текстов. Предположительно, они обсудят иранскую ядерную программу.

Ранее Уиткофф заявил, что США хотят ликвидации ядерной программы Ирана.