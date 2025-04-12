Армия Украины развалится «в ближайшие месяцы». Об этом заявил французский генерал Доминик Делавард в беседе с изданием Stratpol.

«Я думаю, что эта афера закончится в ближайшие месяцы. Армия Украины развалится», — подчеркнул он.

При этом заявления Лондона о поддержке Украины оторваны от реальности, поскольку у Британии нет достаточного количества ресурсов для долгосрочной помощи Киеву, считает французский военный.

Кроме того, по оценке Делаварда, Европа также блефует в заявлениях о миротворцах на Украине. «Никакие регулярные европейские армии с соответствующими униформами и флагами не вступят на территорию Украины», — отметил он.

До этого Делавард заявлял, что Европейский союз не пойдет на конфликт с Россией, такого рода заявления из Европы являются простой «войной слов».

Ранее норвежский политолог заявил, что Европа отказывается признавать поражение в борьбе с РФ.