Посол заявил о невозможности создания европейской системы безопасности без РФ

Европейские страны не смогут сформировать единую систему безопасности без участия РФ или против нее. Об этом в ходе интервью для газеты Berliner Zeitung заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

Он отметил, что в настоящее время некоторые западноевропейские государства вынашивают соответствующие планы. Но, по словам дипломата, их инициатива представляет собой элемент «научной фантастики».

Как сказал Нечаев, РФ никогда не угрожала безопасности Германии. Более того, именно Берлин несет ответственность за ухудшение двусторонних отношений.

«Нас связывают многовековые культурные и экономические отношения. В РФ действовали 6,3 тыс. немецких компаний, имеющих партнерства во всех сферах. Эти мосты были разрушены не нами», — подчеркнул посол.

В конце он выразил сожаление в связи с текущей ситуацией в отношениях между Москвой и Берлином.

14 июня прошлого года российский лидер Владимир Путин принял участие во встрече с руководством министерства иностранных дел страны, в ходе которого прокомментировал слухи о планах РФ напасть на Европу. Глава государства назвал подобные высказывания «абсолютным бредом».

Ранее философ рассказал, верят ли жители европейских стран в возможность вооруженного конфликта с Москвой.