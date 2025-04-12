Келлог опроверг слова о разделе Украины, как Берлина после 1945 года

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Times исказила его слова о «разделе Украины». Об этом Келлог написал на своей странице в социальной сети X.

«Статья Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня, которые бы поддерживали суверенитет Украины. В обсуждениях раздела я имел в виду области или зоны ответственности союзных сил (без войск США). Я не имел в виду раздел Украины», — пишет Келлог.

Газета The Times, цитируя Келлога, сообщила, что Украину возможно разделить подобно тому, как был разделен Берлин на зоны оккупации после падения нацистской Германии — часть территории будет находиться под наблюдением российских войск, другая часть — под контролем британо-французского контингента. При этом прямо заявил, что Британии и Франции не стоит рассчитывать на поддержку США в этом вопросе.

Также Кит Келлог раскритиковал инициативу спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа по самому быстрому достижению мира на Украине через признание новых российских регионов.

Ранее спецпосланник Трампа приехал в синагогу перед встречей с Путиным.