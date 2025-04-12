Шмыгаль отказался считать Украину буфером Европы

Шмыгаль заявил, что Украина является «возможностью» Европы, а не буферной зоной

Украина является «возможностью» Европы, а не буферной зоной. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, которого цитируют украинские СМИ.

«Мы не буферная зона, мы не серая зона, мы — новая возможность Европы заново открыть свою идентичность. Мы верим, что Европа может заново открыть себя в этой исторической буре, и что Украина может стать новым якорем стабильности», — заявил Шмыгаль.

Украинский премьер утверждает, что страна могла бы стать «промышленным сердцем» Европы, которое должно обеспечить перевооружение и оборонную автономию от Соединенных Штатов.

До этого министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что оборонная отрасль Украины работает над созданием аналога зенитного ракетного комплекса Patriot.

При этом он подтвердил, что на настоящий момент уже состоялись переговоры с производителями аналогов, в том числе Patriot, по частичной локализации производства данных систем на территории Украины.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.