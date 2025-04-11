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Самолет Уиткоффа вылетел из Санкт-Петербурга

Flightradar: самолет Уиткоффа вылетел из аэропорта Пулково
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Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самолет специального посланника президента США Стивена Уиткоффа вылетел из санкт-петербургского аэропорта Пулково. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Согласно данным сервиса, борт вылетел в 23:00 мск. В 23:11 мск он вошел в воздушное пространство Европы.

11 апреля Уиткофф провел в Петербурге переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал встречу продуктивной.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до начала переговоров, стороны должны обсудить урегулирование российско-украинского конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что аспектов урегулирования много, «субстанции очень сложные».

Политолог-американист Константин Блохин, комментируя прибытие американца в Россию, отметил, что Уиткофф частыми визитами и «челночной дипломатией» может готовить РФ и Украину к переговорам.

Ранее Россия и США отметили наличие раздражителей от администрации Байдена.

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