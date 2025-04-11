В Кремле раскрыли тему предстоящей встречи Путина и Уиткоффа

Песков: урегулирование на Украине будет обсуждаться на встрече Путина и Уиткоффа

Аспекты урегулирования украинского конфликта станут темами встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Продолжается кропотливая работа. Будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования», — заявил он.

Представитель Кремля добавил, что Уиткофф, будучи специальным представителем Трампа, «привезет что-то от своего президента для Путина», и российский лидер это выслушает.

Также Песков отметил, что в ходе встречи Путина и Уиткоффа может обсуждаться тема возможной встречи российского и американского лидеров. При этом пресс-секретарь президента РФ призвал не ожидать какого-либо прорыва в переговорах по итогам встречи спецпосланника и российского лидера.

Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля. Как отмечалось в материале портала Axios, это будет уже третья встреча Уиткоффа и Путина на фоне процесса мирного урегулирования на Украине.

Ранее политолог объяснил участившиеся визиты Уиткоффа в Россию.