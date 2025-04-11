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Лукашенко поддержал слова премьера Пакистана Шарифа о семейных отношениях

Лукашенко поддержал слова премьера Пакистана про семейные отношения между ними
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал слова премьера Пакистана Шахбаза Шарифа о семейных отношениях, которые якобы сложились между ними. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«У нас сложились очень добрые отношения, как вы очень правильно сказали, — отношения семейные», — сказал он.

Лукашенко добавил, что такой уровень отношений всегда будет поддерживаться.

10 апреля президент Белоруссии заявил, что торговая и экономическая война может перерасти в военное противостояние. По его словам, «конфликтность эта растет и будет продолжать расти, так как это продолжение дипломатических, политических и экономических войн и противоречий».

До этого Лукашенко заявил, что решение президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин выглядит нелогичным с экономической точки зрения. Он обратил внимание на то, что глава Белого дома уже заявил, что готов вести переговоры, в частности с Китаем, чтобы заключить сделку по тарифам. По его словам, Трамп подумал о том, что «резковато взял».

Ранее Лукашенко рассказал, когда автопром РФ и Белоруссии достигнет уровня Mercedes.

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