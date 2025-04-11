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В Европе заявили об опасениях усиления разрыва в достатке стран из-за пошлин США

Politico: в ЕС опасаются, что пошлины США усилят разрыв в благосостоянии стран
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Global Look Press

Руководство Европейского союза (ЕС) опасается, что импортные пошлины США могут усилить разрыв в благосостоянии стран объединения. Об этом сообщает Politico Europe со ссылкой на источник.

«Не у всех государств-членов одинаковые фискальные возможности», — говорится в материале.

Издание уточнило, что в случае эскалации торговой войны более богатые страны ЕС начнут спасать свои компании. Для этого они могут использовать собственные финансы. При этом более бедные государства-члены объединения ограничены в подобных ресурсах, отметили журналисты. По их словам, подобный исход событий может усилить разрыв в экономическом неравенстве в Евросоюзе.

9 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты приостанавливают действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран. На следующий день ЕС приостановил введение контрмер против американских пошлин, тоже на 90 дней.

Ранее Си Цзиньпин призвал ЕС совместно противостоять пошлинам Трампа.

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