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Иран заявил, что США должны ценить согласие исламской республики на диалог

МИД Ирана: США должны ценить согласие Тегерана на диалог, несмотря на их угрозы
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vchal/Shutterstock/FOTODOM

Американская сторона должна ценить, что Иран пошел на переговоры, несмотря на непрекращающуюся агрессивную риторику США в адрес Тегерана. Об этом в соцсети X заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи.

«С полной серьезностью и настороженностью мы даем дипломатии шанс. США должны ценить это решение, которое было принято, несмотря на преобладающую с их стороны агрессивную риторику», — написал он.

Багаи отметил, что иранская сторона намерена оценить позицию Вашингтона на переговорах 12 апреля, а затем даст ответ.

12 апреля в Омане должен состояться первый раунд консультаций между делегациями Ирана и Соединенных Штатов. Основными переговорщиками выступят глава МИД исламской республики Аббас Арагчи и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф. По заявлениям иранской стороны, переговоры будут проходить не напрямую, а при посредничестве Маската. При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что предстоящее мероприятие можно охарактеризовать не как переговоры, а как встречу.

До этого сообщалось, что Иран рассматривает возможность заключить временную ядерную сделку с США до финального соглашения.

Ранее в США заявили, что Иран может исчезнуть «к сентябрю».

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