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В США рассказали об игре Трампа и Си Цзиньпина в гляделки

CNN: США и Китай ждут «кто первый моргнет» в торговых переговорах по пошлинам
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Susan Walsh/AP

США и Китай ожидают «кто первый моргнет» после начала торгового противостояния крупнейших экономик мира, ни президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, ни председатель КНР Си Цзиньпин не хотят идти на переговоры. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Беспрецедентная торговая война между двумя экономическими сверхдержавами мира стремительно набирает обороты, и обе страны ждут, когда другая моргнет», — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщили источники CNN, Соединенные Штаты не будут «обращаться к Китаю первыми» по вопросу о пошлинах. Трамп сообщил своей команде, что Пекин «должен сделать первый шаг», поскольку Белый дом считает, что именно КНР решила принять ответные меры и «еще больше» обострить торговую войну.

Сообщается также, что, по мнению команды Трампа, одним из препятствий является нежелание Си Цзиньпина показаться слабым, сделав первый шаг и обратившись к США с просьбой о переговорах по тарифам.

Накануне президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%. Совокупная ставка тарифа для КНР состоит из новой пошлины на товары в размере 125% в дополнение к ставке в размере 20%, введенной в ответ на фентаниловый кризис. Глава Белого дома подчеркнул, что страна находится «в очень хорошей форме» и «ежедневно загребает» $3,5 млрд после введения импортных пошлин. Что известно о торговом противостоянии КНР и США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее шеф Пентагона заявил, что США не стремятся к конфликту с Китаем.

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