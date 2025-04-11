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В МИД заявили, что между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки

Полищук: Россия и Украина ведут нотную переписку через посольства в Белоруссии
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Александр Кряжев/РИА Новости

Между Россией и Украиной сложился канал нотной переписки по консульским и правовым вопросам через посольства в Белоруссии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, контакты проходят через посольства двух стран в Белоруссии.

«Мы признательны Минску за поддержание этого канала связи», — заявил Полищук.

До этого стало известно, что украинские власти сохранили открытый счет в одном из российских банков, который раньше использовался посольством республики в Москве для оплаты консульского сбора. При этом, по данным РИА Новости, функция перевода средств на счет посольства остается доступной.

В феврале 2022 года посольство Украины в Москве перестало принимать граждан, позже в МИД республики сообщили о закрытии всех офисов и консульств в РФ.

28 марта в посольстве России в Великобритании заявили, что действия Парижа и Лондона по созданию «коалиции желающих» помочь Украине направлены на срыв мирного урегулирования конфликта.

Ранее суд взыскал с посольства Украины в РФ долги за свет.

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