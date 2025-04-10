Алиев призвал ЕС не лезть в дела Азербайджана после слов фон дер Ляйен о границах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев резко отреагировал на призывы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об открытии границ между Азербайджаном и Арменией, а также Арменией и Турцией. Об этом говорится на сайте главы государства.

«Отношения между Турцией и Арменией, между Азербайджаном и Арменией не являются их делом. Чем дальше Европейский союз (ЕС) от этих вопросов, тем лучше для всех», — заявил он.

Алиев отметил, что понимает симпатию европейских чиновников к Армении. Однако он призвал не забывать и о ключевой роли Азербайджана с Грузией, которые создали инфраструктуру для сотрудничества со странами Центральной Азии. Президент также осудил отношение ЕС к Грузии, назвав его неприемлемым.

До этого Алиев заявил о готовности Азербайджана начать выстраивать диалог с Арменией. Он отметил, что на данный момент сложно представить, чтобы эти страны стали дружественными, также преждевременно говорить об экономической интеграции. Однако Азербайджан хочет начать путь к выстраиванию доверительных отношений с Арменией.

Ранее Алиев назвал два условия для подписания мира с Арменией.