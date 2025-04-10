Названы ситуации, при которых ограничат снятие денег с карты

Член экспертного совета при Комитете Государственной думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас рассказал, в каких ситуациях будет ограничено снятие денег с карты клиента банка. Его слова приводит Life.

«В основе решения — не контроль над клиентами, а использование автоматизированного подхода к защите их средств», — рассказал эксперт.

По его словам, если клиент обычно снимает деньги в одном районе днем, а в ночное время будет предпринята попытка снять крупную сумму в другом городе, то такая операция может быть оценена как подозрительная.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что ограничение на снятие наличных в 50 тысяч рублей в сутки и 100 тысяч рублей в месяц коснется дропперов — подставных лиц, обналичивающих преступные деньги. В случае, если имеются подозрения по счету гражданина о том, что он используется для хищения денежных средств или для «прогонки» ворованных денег, только по этим лицам предлагается устанавливать ограничение, резюмировал Аксаков.

С 1 сентября 2025 года некоторым категориям россиян невозможно будет снять более 50 тысяч рублей в сутки, поскольку вступают в силу поправки к закону, целью которых является защита прав клиентов банков и предотвращение случаев мошенничества с банковскими картами.

Ранее в РФ предложили ограничить срок действия банковских карт, выдаваемых иностранным гражданам.