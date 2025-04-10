В Киеве заявили о красных линиях на переговорах с США

Замглавы офиса Зеленского Палиса: мы назвали США красную линию в переговорах

На переговорах с США никто не может указывать, какие вооруженные силы могут быть у Украины. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса, пишет Reuters.

«Это принципиальная позиция Украины — никто не будет диктовать Украине, какие вооруженные силы должны быть у Украины», — сказал он.

Вопрос численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) является «красной линией» для Киева во время переговоров с США. Об этом американская сторона уже была проинформирована.

На этой неделе Киев направит в Вашингтон специальную рабочую группу для переговоров с рабочей группой министерства финансов США о технических условиях этого соглашения.

Как уточнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, переговоры Украины и США по редкоземельным ресурсам продолжатся на следующей неделе.

Вице-премьер Украины Юлия Свириденко накануне сообщала, что американо-украинские переговоры по этой сделке начнутся в пятницу, 11 апреля.

Ранее Совфеде раскрыли, что нужно сделать для перемирия с Украиной.