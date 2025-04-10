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Украина и ЕС продлили соглашение о «транспортном безвизе»

Шмыгаль: Украина и ЕС продлили соглашение о «транспортном безвизе»
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Thomas Imo/Global Look Press

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, что Украина и Евросоюз продлили на год действие соглашения, позволяющего украинским водителям ездить в Евросоюз без разрешения на перевозки.

«Транспортный безвиз» между Украиной и Евросоюзом продлен до конца 2025 года», — написал он.

По его словам, украинские автомобильные перевозчики и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.

«Это уже четвертая пролонгация соглашения», — добавил Шмыгаль.

Шмыгаль ранее сообщил, что Украина получила от Евросоюза еще €1 млрд в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов РФ. По его словам, средства будут направлены «на приоритетные расходы государственного бюджета». 3 апреля министерство финансов Украины сообщило, что свыше $6 млрд международной помощи поступило в бюджет страны в январе — марте текущего года.

Ранее Еврокомиссия рассказала о запросе новых средств для предоставления Украине.

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