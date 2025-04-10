В минфине США выразили беспокойство из-за возможного сближения КНР и ЕС

Министр финансов США Скотт Бессент выразил беспокойство в связи с возможным сближением стран — членов Европейского союза (ЕС) с КНР. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как сказал чиновник, такой шаг может иметь негативные последствия для регионального содружества. Он уточнил, что Брюссель рискует «перерезать горло» самому себе.

В то же время министр отметил, что надеется на достижение новых договоренностей между США и их союзниками в сфере экономики. Также, по мнению Бессента, американское руководство могло бы разработать коллективный подход к решению проблемы с несбалансированной структурой торговли с КНР.

2 апреля Вашингтон ввел новую систему таможенных пошлин на товары, поставляемые из 185 стран мира. Комментируя это решение, президент США Дональд Трамп заявил, что его государство на протяжении долгого времени «подвергалось разграблению» со стороны как союзников, так и геополитических противников.

В результате американские власти обложили импортируемую продукцию тарифами в размере от 10% до 50%. Размер пошлин на товары из КНР составил 34%, но впоследствии этот показатель продолжил расти. 9 апреля Вашингтон ввел тарифы в размере 125% на китайскую продукцию, которые вступили в силу немедленно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп обвинил китайское руководство в «игре не по правилам» из-за введения ответных пошлин.